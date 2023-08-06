وظائف في “نزاهة” بمختلف المناطق

فتحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، باب التقديم لشغل عدد من الوظائف للرجال والنساء على (المرتبة السادسة) على نظام الخدمة المدنية في مختلف مناطق المملكة.
وأشارت نزاهة إلى حاجتها لشغل عدة وظائف في التخصصات الإدراية والقانونية، تحت مسميات محقق نظام مساعد، وأخصائي رقابة إدارية مساعد، ومحقق إداري مساعد.
وأوضحت أن مناطق العمل التي تتاح فيها هذه الوظائف هي: الرياض، وجدة، والمدينة المنورة، والدمام، وينبع، والطائف، وحائل، وأبها، والباحة، والأحساء، وحفر الباطن، وتبوك، وعرعر، والمجمعة، والدوادمي، وبيشة، ونجران، ووادي الدواسر، والخرج، وسكاكا، والقنفذة. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن الوثائق المطلوبة، للتقديم على إحدى هذه الوظائف هي السيرة الذاتية للمتقدم، وصورة من المؤهل العلمي، وصورة من الهوية الوطنية، على أن يبدأ التقديم إلكترونياً، اعتباراً من اليوم الأحد عبر الرابط، ويستمر حتى السبت 25 /1 / 1445هـ.