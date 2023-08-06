إنجاز عالمي لـ”الزكاة” في “التميز المؤسسي”

حصلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على شهادة الاعتراف بالتميز المؤسسي بمستوى 5 نجوم من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)؛ والتي تُعد المرجع الأهم عالميًا في تقييم التميز المؤسسي.
وأصبحت الهيئة أول وأعلى جهة على مستوى المملكة تحقق هذا الإنجاز على كامل المنظمة، وذلك وفقًا للنموذج الجديد فيما يتوج جهودها لتطبيق أبرز معايير ومفاهيم التميز المؤسسي المحلية والعالمية.
وحققت الهيئة هذا الاعتراف بتميزها وفقًا للنهج الرائد عالميًا للمنظمة الأوروبية لإدارة الجودة من خلال تطبيق نموذجها المعتمد (EFQM) الذي يُعد الأوسع انتشارًا في العالم.
ويتوج هذا الإنجاز جهود الهيئة في رحلتها نحو التميز المؤسسي، وسعيها للتحسين المستمر من خلال تفعيل إحدى أهم ممكناتها الاستراتيجية وهو “التميز التشغيلي وكفاءة الإنفاق”، وقيامها بتوفير أداوت تضمن استدامة الجودة والتميز المؤسسي من خلال التركيز على رضا العملاء والشركاء والجهات ذات العلاقة، وتحديد التوجهات الحالية والمستقبلية، وتطوير وتحسين العمليات والخدمات، وقياس مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية، والتركيز على التحول الرقمي والاستفادة من التقنيات الناشئة بما يضمن الكفاءة العالية في الأداء وتقديم الخدمات.
وفق “أخبار 24”.