نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > إنجاز عالمي لـ”الزكاة” في “التميز المؤسسي”
06/08/2023   4:23 م

إنجاز عالمي لـ”الزكاة” في “التميز المؤسسي”

+ = -
45

حصلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على شهادة الاعتراف بالتميز المؤسسي بمستوى 5 نجوم من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)؛ والتي تُعد المرجع الأهم عالميًا في تقييم التميز المؤسسي.

وأصبحت الهيئة أول وأعلى جهة على مستوى المملكة تحقق هذا الإنجاز على كامل المنظمة، وذلك وفقًا للنموذج الجديد فيما يتوج جهودها لتطبيق أبرز معايير ومفاهيم التميز المؤسسي المحلية والعالمية.

وحققت الهيئة هذا الاعتراف بتميزها وفقًا للنهج الرائد عالميًا للمنظمة الأوروبية لإدارة الجودة من خلال تطبيق نموذجها المعتمد (EFQM) الذي يُعد الأوسع انتشارًا في العالم.

ويتوج هذا الإنجاز جهود الهيئة في رحلتها نحو التميز المؤسسي، وسعيها للتحسين المستمر من خلال تفعيل إحدى أهم ممكناتها الاستراتيجية وهو “التميز التشغيلي وكفاءة الإنفاق”، وقيامها بتوفير أداوت تضمن استدامة الجودة والتميز المؤسسي من خلال التركيز على رضا العملاء والشركاء والجهات ذات العلاقة، وتحديد التوجهات الحالية والمستقبلية، وتطوير وتحسين العمليات والخدمات، وقياس مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية، والتركيز على التحول الرقمي والاستفادة من التقنيات الناشئة بما يضمن الكفاءة العالية في الأداء وتقديم الخدمات.

الهيئة أول وأعلى جهة على مستوى المملكة تحقق هذا الإنجاز

وفق “أخبار 24”.

إنجاز عالمي لـ”الزكاة” في “التميز المؤسسي”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885269313.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com