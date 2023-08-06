“الموارد”: التزموا ببرنامج حماية الأجور عبر “مُدد”

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على ضرورة التزام المنشآت ببرنامج حماية الأجور عبر منصة “مدد”.
وشددت الوزارة على المنشآت التي لم تلتزم ببرنامج حماية الأجور بضرورة الالتزام بمتطلبات البرنامج، ورفع ملفات أجور العاملين لديها بشكل شهري من خلال “منصة مُدد” تفاديًا لفرض العقوبات المنصوص عليها في النظام.
وأبانت أن برنامج حماية الأجور يهدف إلى تقليص الخلافات وضمان بيئة عمل جاذبة في القطاع الخاص من خلال متابعة التزام المنشآت بدفع أجور العاملين لديها في مواعيد استحقاقها (سعوديين ووافدين)، حيث طبقت الوزارة آخر مراحل البرنامج عام 2020 للمنشآت التي تتراوح عمالتها بين 1 إلى 5 عمّال بعد أن بدأت بتطبيق البرنامج في مراحله الأولى على المنشآت الكبيرة التي يصل عدد العاملين فيها إلى 3 آلاف عامل فأكثر. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنه يمكن للمنشآت معرفة متطلبات البرنامج والالتزام بها وفق الإجراءات الموضحة في موقع الوزارة الإلكتروني أو من خلال منصة مُدد.