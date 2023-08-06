إعادة هيكلة إدارات التعليم تبدأ من مكة

قصَّت إدارة تعليم مكة المكرمة شريط إعادة هيكلة إدارات التعليم، حيث أصدر مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة المكلف محمد بن أحمد المدخلي، تعميما بشأن إعادة التوزيع الجغرافي لمكاتب الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة إلى 8 مكاتب للبنين والبنات لتصبح كالتالي: (التنعيم، العوالي، الشرائع، الشوقية، المعابدة، الجموم، بحرة، الكامل).
ووجه المدخلي في تعميم إدارة الإشراف التربوي بتحديث مسميات مكاتب التعليم في نظام نور، ومتابعة سلامة تنفيذ ربط مديري المدارس والتشكيل الإشرافي والإداري وفق وثيقة التشكيلات الإشرافية والأدلة التنظيمية الأخرى المعتمدة من قبل جهات الاختصاص (إدارة شؤون المعلمين، إدارة الإشراف التربوي، لجنة التشكيلات الإشرافية).
كما وجه إدارة التخطيط بربط المدارس (بنين وبنات) في نظام نور بمكاتب التعليم وفق ما ورد في القرار، وأن يكون لكل مكتب تعليم مدير أو مديرة للمكتب، ومساعد للشؤون التعليمية “بنين” أو مساعدة للشؤون التعليمية “بنات ” ومساعد أو مساعدة للشؤون المدرسية.
وشمل القرار توجيه إدارة المشاريع والصيانة بتهيئة المباني المخصصة لصالح مكاتب التعليم بالتنسيق مع مديري ومديرات المكاتب. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن على إدارة الشؤون الإدارية والمالية (قسم الأجور) التنسيق مع إدارة المشاريع والصيانة حيال تسليم المبنى المستأجر المشغول حاليا بمكتب التعليم بغرب مكة المكرمة “بنات” لمالكه.
وكلف المدخلي أمانة التعليم بتولي إصدار قرارات تكليف مديري ومديرات التعليم ومساعديهم لمكاتب التعليم بحسب المسميات الجديدة وفق الإجراءات والأنظمة.