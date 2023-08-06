بيع 3 صقور بـأكثر من 100 ألف ريال

اشترى الصقار أرميزان الدوسري ثلاثة صقور بأكثر من مئة ألف ريال، وذلك في اليوم الأول لانطلاقة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي، والذي شهد توافداً لافتاً للمهتمين بهذا الإرث.
وأكد أرميزان، أنه سيعمل على إعداد الصقور الثلاثة بشكل جيد حتى تنافس بقوة في أشواط المزاد المستحدثة، مشيدا بالجهود الكبيرة؛ التي يبذلها نادي الصقور السعودي لخدمة إرث الصقّارة والصقارين.
وشدد على أن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يشكِّل إضافة حقيقية للصقارين، حيث وفر عليهم الكثير من الجهد والوقت، لافتا إلى أن أفضل أنواع الصقور من جميع أنحاء العالم باتت متوفرة الآن تحت سقف واحد؛ وذلك عكس السابق حيث كان يضطر الصقّارة للسفر لمسافات بعيدة من أجل الحصول على أفضل أنواع الصقور.
وأوضح أرميزان أن الأشواط الستة التي استحدثها نادي الصقور السعودي لصقور المزاد في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، تشكّل إضافة للصقارين، و تمثل تحدياً جديداً لنا كصقارين، وتزيد الإثارة والمنافسة، واصفاً فكرة الأشواط المستحدثة لصقور المزاد بالذكية، لأنها ستزيد من الإقبال على صقور المزاد. وفق “أخبار 24”.
وينظِّم نادي الصقور السعودي المزاد ليكون سوقاً موثوقة وآمنة للصقارين ومنتجي الصقور، تسهم في تحقيق رؤيته المتمثلة في الريادة في مجال التطوير والابتكار في هواية الصقور وتربيتها وإنتاجها ورعايتها، وداعماً ثقافياً واقتصادياً، ومنصةً لتعزيز الوعي البيئي.