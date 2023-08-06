تأسيس “سرج” للاستثمارات الرياضية

كشف صندوق الاستثمارات العامة عن تأسيس شركة “سرج” للاستثمارات الرياضية، بهدف دعم وتمكين نمو قطاع الرياضة في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضح الصندوق أن شركة “سرج” ستستثمر في الحصول على حقوق الملكية لإنشاء الفعاليات الرياضية الجديدة، إلى جانب الاستثمار في الحقوق التجارية للبطولات الرياضية واستضافة الفعاليات الرياضية العالمية، بما يحقق أهداف الشركة في تحقيق العوائد المالية، ويدعم توطين الشراكات في مختلف أنحاء المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأضاف أن “سرج” تهدف إلى الاستثمار في الفعاليات المرتبطة بالمشجعين، وستعمل على توظيف التقنيات الرياضية المتقدمة لتطوير القطاع، بما يُسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة رياضية وترفيهية.
من جهته، قال مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى صندوق الاستثمارات العامة رائد إسماعيل، إن الشركة ستسهم في دفع عجلة التنمية في القطاع من خلال استكشاف الفرص الاستثمارية في حقوق الملكية الفكرية للأنشطة الرياضية، والاستثمار في التقنيات الرياضية المتقدمة.وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن تأسيس الشركة يتماشى مع استثمارات صندوق الاستثمارات العامة الرياضية الأخرى والتي بدورها تُسهم في الوصول إلى مجتمع حيوي، مما يُسهم في تحقيق أهداف استراتيجية الصندوق وفقاً لرؤية المملكة 2030.
وأكد أن قطاع الترفيه والسياحة والرياضة يعد أحد القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية لدى صندوق الاستثمارات العامة.