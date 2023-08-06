تعاون سعودي – أرجنتيني “استثماري”

وقّع وزير الاستثمار خالد بن عبدالعزيز الفالح، مذكرة تفاهم مع وزير الخارجية والتجارة الدولية والعبادة في الأرجنتين، سانتياجو أندريس كافيرو، تستهدف تعزيز التعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين البلدين، وذلك على هامش زيارته والوفد المرافق للأرجنتين، ضمن الجولة التي يقوم بها لدول أمريكا اللاتينية.
وشهدت الزيارة عقد اجتماع بين الفالح ووزير الخارجية والتجارة الدولية الأرجنتيني، بمشاركة عدد من ممثلي القطاع الخاص والشركات السعودية والأرجنتينية، ناقشا خلاله عدداً من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين.
وبحث الجانبان سبل توسيع الشراكة الاستثمارية واستعراض فرص الاستثمار النوعية في البلدين، وأكدا تعزيز التبادل الاستثماري بين البلدين من خلال مشروعات نوعية في القطاعات الحيوية والمجالات ذات الاهتمام المشترك.
واستعرضت وزارة الاستثمار، خلال الاجتماع، دورها وأهدافها في جذب الاستثمارات النوعية وتمكين القطاعات من النمو وتطوير الأنظمة والسياسات وتعزيز الحصول على الخدمات من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفق “أخبار 24”.
وأشارت الوزارة إلى سعيها نحو تعزيز جهود الشراكة مع القطاع الخاص في التحول الاجتماعي والاقتصادي في المملكة في إطار رؤية المملكة 2030، إضافة إلى دورها الذي يأتي داعماً ومحفّزاً ومُيسراً لمشاركة القطاع الخاص، السعودي وغير السعودي، في تنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية، وتذليلِ جميع التحديات التي قد تواجهه في تعامله مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها.