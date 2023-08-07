إطلاق مبادرة “فيلماثون” لتطوير صناعة الأفلام

أطلقت هيئة الأفلام، (الأحد)، مبادرة “فيلماثون”، تحت شعار “الابتكار في صناعة الأفلام”؛ والتي تسعى لتطوير منتجات تقنية أوليّة مبتكرة تسهم في تطوير صناعة الأفلام، وتُجسّد التقاء الإبداع الفني بروح الابتكار التقني.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام المهندس عبدالله آل عياف، أن مبادرة “فيلماثون” هي الحدث الأول من نوعه بالمملكة لصناعة الأفلام، والذي يقدم برنامجاً تدريبياً مكثفاً لتمكين المشاركين من تطوير منتجات تقنية أولية تُسهم في حل تحديات صناعة الأفلام، وبناء وتطوير قدرات وكفاءات المختصّين؛ وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وتستهدف المبادرة روّاد الأعمال، والعاملين في مجال صناعة الأفلام، وهواة التقنيات الحديثة، وكذلك الطلاب الجامعيون المتخصصون في المجالات التقنية، والشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي؛ للمشاركة في بناء منتجات تقنية أوليّة تحت مسارَين في الهاكثون الحضوري خلال فترة من 1 إلى 3 أكتوبر المقبل؛ أوّلَهما يتضمن تطوير حلول رقمية مبتكرة؛ لتمكين صناعة الأفلام، والثاني يتضمن بناء مواقع تصوير أفلام رقمية ثلاثية الأبعاد مدعومة بالذكاء الاصطناعي في “الميتافيرس”. وفق “أخبار 24”.
كما تهدف “فيلماثون” إلى المساهمة في نمو صناعة الأفلام محلياً، وتحفيز إنتاج وتطوير تقنيات مبتكرة في الصناعة، وصقل المهارات التقنية والإبداعية، عبر استقطاب المواهب على الصعيد المحلي والعالمي لصناعة الأفلام.