“الدوسري” يدشن أكاديمية “الإذاعة والتلفزيون”

يدشن وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون سلمان الدوسري، (الاثنين)، أكاديمية هيئة الإذاعة والتلفزيون للتدريب، بالإضافة إلى إطلاق خدمة البث الإذاعي الرقمي ” DAB”.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، إن تدشين المشاريع التنموية وتفعيل التحول الرقمي امتداداً للسياسة إلى تشهدها الهيئة ضمن مشاريعها التطويرية بمتابعة من الوزير ومجلس الإدارة.
وبيّن “الحارثي”، أن الأكاديمية ستقدم العديد من البرامج التدريبية في مجالات الصحافة، والإنتاج التلفزيوني والإذاعي، والإعلام الرقمي، والسينما، والمسرح، بالإضافة للمهارات القيادية. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الفريق التقني، حرص على تطوير خدمة البث الإذاعي الرقمي لتكون المملكة من أوائل الدول في تفعيل تقنية ” DAB”، التي ستسهم في تقديم جودة عالية للصوت واستقبال فائق الوضوح، موضحاً أن التقنية ستوفر مساحة ترددية أكبر وستساعد في تبادل البيانات وتخفيض التكاليف التشغيلية واستهلاك الكهرباء والطاقة.