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جديد المحليات > طقس اليوم.. أجواء حارة على الرياض والشرقية
07/08/2023   8:26 ص

طقس اليوم.. أجواء حارة على الرياض والشرقية

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس حارًا إلى شديد الحرارة اليوم (الإثنين) على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

وأوضح المركز في تقريره اليومي لحالة الطقس أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأشار إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك على طول الطريق الساحلي (جدة – جازان) تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية. وفق “أخبار 24”.

طقس اليوم.. أجواء حارة على الرياض والشرقية

جديد المحليات
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