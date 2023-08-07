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جديد المحليات > ميناء الملك عبدالله يعقد شراكات دولية
07/08/2023   12:32 م

ميناء الملك عبدالله يعقد شراكات دولية

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عقد ميناء الملك عبدالله، شراكات استراتيجية مع مزودين رئيسين لخدمات الوقود البحري، مع شركتي ويسترن للإمدادات البترولية المتكاملة المحدودة، ومينيرفا بنكيرينغ.

وأوضح الميناء أن هذه الشراكات تأتي عبر إطلاق خدمة تموين السفن بالوقود البحري، نحو تطوير الخدمات البحرية للميناء، بتوفر المزيد من الخدمات المتميزة لكل سفينة تدخل الميناء.

ومن جانبه أفاد الرئيس التنفيذي لميناء الملك عبدالله، جاي نيو، بأن توفير إمداد الوقود في الميناء يعد خطوة مهمة للجهود الرامية لتعزيز قيمة العملاء، كما أنها تتماشى بالتوازي مع الالتزام بتوسيع نطاق الخدمات البحرية وخدمة العملاء بشكل أفضل. وفق “أخبار 24”.

ميناء الملك عبدالله يعقد شراكات دولية

جديد المحليات
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