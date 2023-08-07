“أرامكو” تربح 113 مليار ريال في الربع الثاني

تراجع صافي أرباح شركة “أرامكو”، بنسبة 37.89% في الربع الثاني من 2023، إلى نحو 112.81 مليار ريال، مقابل نحو 181.64 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.
وأضافت الشركة في بيان على “تداول” اليوم (الاثنين)، أنه على أساس ربعي، انخفض صافي أرباحها بنسبة 5.63% مقارنة بصافي ربح نحو 119.54 مليار ريال للربع الأول من عام 2023.
وأشارت “أرامكو” إلى أن صافي أرباح الشركة بلغ 232.35 مليار ريال، عن النصف الأول من عام 2023، مقارنة مع 329.67 مليار ريال عن الفترة ذاتها من عام 2022، بانخفاض 29.5%.
وأوضحت أن هذا الانخفاض في المقام الأول نتيجة لانخفاض أسعار النفط الخام، وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات.
وتابعت أنه قابل ذلك جزئيا انخفاض الريع على إنتاج النفط الخام، والذي يعزى بشكل كبير إلى انخفاض أسعار النفط الخام وانخفاض متوسط معدل الريع الفعلي، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة.
وفي سياق متصل، أعلنت الشركة، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 110.18 مليار ريال عن الربع الثاني 2023، توزعت بين 73.16 مليار ريال توزيعات أساسية و37.02 مليار ريال توزيعات مرتبطة بالأداء.
من جانبه، قال الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لـ”أرامكو”، المهندس أمين الناصر، إن نتائجنا القوية تعكس مرونتنا وقدرتنا على التكيف خلال تقلبات السوق، كما نواصل إظهار قدرتنا على المدى البعيد لتلبية احتياجات العملاء في مختلف أنحاء العالم بمستويات عالية من الموثوقية، وبالنسبة لمساهمينا، فإننا نعتزم البدء بتوزيع أول أرباح مرتبطة بالأداء بالربع الثالث.
وأضاف: نحن نواصل العمل في أكبر برنامج إنفاقٍ رأسمالي في تاريخنا، بهدف زيادة قدرتنا على إنتاج النفط الخام والغاز وتوسيع أعمالنا في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق من خلال مشاريع البتروكيميائيات، مثل توسعة مصفاة ساتورب بقيمة 41.3 مليار ريال مع شركة توتال إنيرجيز، وذلك مما يُعد ضروريًا لتلبية الطلب في المستقبل. وفق “أخبار 24”.
وأعرب عن تفاؤله بشأن إمكانات التقنيات الجديدة لتقليل الانبعاثات من أعمالنا التشغيلية، كما أن شحنات الأمونيا الزرقاء الأخيرة إلى آسيا تسلط الضوء على اهتمام السوق المتزايد بإمكانات حلول الطاقة البديلة منخفضة الكربون.
وأشار إلى أن استراتيجية النمو في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق تتقدم مع ترسية عقود الهندسة والمشتريات والبناء في مجمع أميرال للبتروكيميائيات بقيمة 41.3 مليار ريال.