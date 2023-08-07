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جديد المحليات > 1.6 مليار لتشغيل وصيانة محطات الصرف بمنفوحة
07/08/2023   12:32 م

1.6 مليار لتشغيل وصيانة محطات الصرف بمنفوحة

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أعلنت شركة الخريّف لتقنية المياه والطاقة توقيع عقد التشغيل والصيانة طويل الأجل لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي بمنفوحة (الحزمة الخامسة) مع شركة المياه الوطنية بقيمة 1.6 مليار ريال ولمدة 15 عاماً.

وأوضحت الشركة أنها ستقوم بتنفيذ أعمال تصميم وإعادة التأهيل واختبار وتشغيل وصيانة محطات معالجة مياه الصرف الصحي الثلاث القائمة في المنفوحة بمدينة الرياض.

وأشارت إلى أن أعمال التصميم وإعادة التأهيل ستتم على مرحلتين ولفترة 36 شهراً بالتزامن مع أعمال التشغيل والصيانة والتي تبدأ من بداية العقد ولمدة 15 سنة (180 شهراً)، فيما تبلغ سعة المعالجة التصميمية الإجمالية للمحطات الثلاث 700 ألف متر مكعب/يوم. وفق “أخبار 24”.

1.6 مليار لتشغيل وصيانة محطات الصرف بمنفوحة

جديد المحليات
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