كشف “3.5 ألاف” إعلان عقاري مخالف لـ”الوساطة”

كشفت الهيئة العامة للعقار عن ضبطها ومعالجتها 3500 إعلان عقاري مخالف، إضافةً إلى تلقيها 2057 بلاغًا، وذلك منذ بدء العمل وفق نظام الوساطة العقارية.
وأوضحت الهيئة أن المخالفات المرصودة عبر مسار الرقابة الإلكترونية شملت عدم وجود ترخيص للإعلان، وعدم بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في الإعلان أو المنشور المتعلق بالعقار، وتقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمة العقارية.
وشددت على أنَّ ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول أو بعد انتهائه تُعد من المخالفات الرئيسية للنظام، كما أنّ عدم بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في أي إعلان أو منشور متعلق بالعقار أو تقديم خدمات الوساطة العقارية دون حيازة صور من وثائق وإثباتات ملكية العقار أو ملكية منفعته تعد من المخالفات الموجبة للعقوبة. وفق “أخبار 24”.
وأهابت الهيئة بالوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة الامتثال لقواعد النظام وعدم مخالفته، والاطلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات والتي تشمل الإنذارات وتعليق الترخيص أو إلغاءه أو الغرامات المالية التي قد تصل إلى 200 ألف ريال، مؤكدةً أنه يمكن مُضاعفة الغرامة المحكوم بها في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها.
تجدر الإشارة إلى أن النظام يشمل 7 أنشطة عقارية للمُنشآت المرخصة هي أنشطة الوساطة العقارية، والتسويق العقاري، وإدارة الأملاك، والمرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية.