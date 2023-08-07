ألفا ريال غرامة “للبائع المتجول” غير السعودي

اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، 14 مخالفة تتعلق بالبيع للأفراد والباعة الجائلين، وحددت الغرامة المالية لكل مخالفة حسب فئة تصنيف الأمانة المعتمد، وجاء من ضمن أبرز هذه المخالفات ممارسة نشاط البيع المتجول لغير السعوديين، والتي تتراوح غرامتها بين 1200 ريال و2000 ريال.
ووفقا لجدول الجزاءات عن المخالفات البلدية للعام 1444 هـ – 2023 م، الذي اعتمدته الوزارة وسيتم تطبيقه خلال الأشهر القليلة القادمة، من ضمن مخالفات البيع للأفراد والباعة الجائلين، ممارسة البيع خارج المواقع المخصصة، وتتراوح غرامتها بين 100 ريال و300 ريال.
كما وضعت غرامة على عدم تواجد مالك الترخيص في المنفذ، والتي تتراوح بين 50 ريالا و100 ريال، بينما تبدأ غرامة وقوف أو مبيـت الـعـربـة في موقع غير مرخص من 100 ريال وتصل إلى 300 ريال.
وحددت الوزارة غرامة تشغيـل عمـالـة لا يحملون شـهـادات صحية في الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة بمبلغ يتراوح بين 1200 ريال و2000 ريال، وجاءت غرامة ممارسة البيع في منفذ بيع بدون ترخيص بين 100 ريال و500 ريال. وفق “أخبار 24”.
واشارت إلى أن غرامة العبـث أو إتلاف منـافـذ البيع (تشـمـل إشعال النار، أو مواقد اللهب، أو إتلاف الحدائق، أو الأرصفة، أو ما في حكمها) تتراوح بين 200 ريال و1000 ريال بحسب الفئة، بينما تتفاوت غرامة مخالفة النشاط المرخص له بين 100 ريال و500 ريال، وغرامة عدم الالتزام بنظافة الموقع بين 100 ريال و200 ريال.
ورصدت الوزارة غرامة للتدخين في المنفذ أو العربة تتراوح بين 100 ريال و200 ريال، وغرامة عـدم الالتزام بـالـزي، أو الـقـفـازات، أو الكمامات، أو السلامة الصحية بين 100 ريال و500 ريال، كما تراوحت غرامة ممارسة البيع في مركبة غير مرخصة بين 200 ريال و1000 ريال، فيما جاءت غرامة ممارسة نشاط الباعة الجائلين بترخيص منته بين 200 ريال و1000 ريال.
كما حددت الوزارة غرامة ممارسة نشاط البيع لغير السعوديين بين 1200 ريال و2000 ريال، في وقت رصدت غرامة لمخـالـفـة أنظمـة واشـتـراطـات الـبـاعـة الجائلين التي لم يحدد لها عقوبة تتراوح بين 100 ريال و500 ريال.
تجدر الإشارة إلى أن الوزارة صنفت الأمانات والبلدية إلى 5 فئات، وجاءت أمانات “الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، وجدة” ضمن الفئة الأولى.