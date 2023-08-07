منع دخول الشاحنات طريق الملك فهد

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أكدت إدارة مرور منطقة الرياض منع دخول الشاحنات إلى طريق الملك فهد.
وأوضحت أنه سيتم رصد المخالفين آليًا، وأهابت بقائدي الشاحنات استخدام الطرق المحددة.
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