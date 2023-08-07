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جديد المحليات > منع دخول الشاحنات طريق الملك فهد
07/08/2023   7:34 م

منع دخول الشاحنات طريق الملك فهد

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أكدت إدارة مرور منطقة الرياض منع دخول الشاحنات إلى طريق الملك فهد.

وأوضحت أنه سيتم رصد المخالفين آليًا، وأهابت بقائدي الشاحنات استخدام الطرق المحددة.

منع دخول الشاحنات طريق الملك فهد

جديد المحليات
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