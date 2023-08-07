“العلا” تفوز بجائزة SAG لـ”المعلومات الجغرافية”

حصلت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، على جائزة SAG للأداء المتميز في استخدام نظم المعلومات الجغرافية.
ونالت الهيئة الملكية الجائزة خلال مؤتمر (Esri) السنوي الذي انعقد في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة، وذلك نظير تميزها في استخدام تقنيات رسم الخرائط والتحليلات والريادة في استخدام وتطوير مدخلات النظام وتحقيق الهيئة المعايير العالمية في المجال.
وتبرز الجائزة جهود الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وشركائها في استخدام نظم المعلومات الجغرافية وتحليل مختلف البيانات ومعالجة التحديات وتنظيم الترابط الجغرافي وفق الأسلوب التقني، وذلك تحقيقاً لأهداف الهيئة في تعزيز وتطوير مختلف الخدمات وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة في العلا، تحقيقاً لرؤية العلا وتماشياً مع رؤية المملكة 2030. وفق “أخبار 24”.
وتعمل الهيئة الملكية على توظيف الأنظمة التقنية ومنها “نظم المعلومات الجغرافية” لتطوير منظومة العمل بين مختلف القطاعات وذلك في إطار استراتيجيتها للإسهام في توفير وتحسين مخرجات العمل من خلال الحلول التقنية ويبرز ذلك في منظومة التطوير الحضري وتطوير الخدمات داخل محافظة العلا.