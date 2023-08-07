“محمية الملك” تحتضن 57% من إجمالي الطيور المسجلة

تتميز محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية بطبيعتها وتنوعها البيئي الفريد، إذ تحتضن المحمية أكثر من 400 نوع من النباتات وأكثر من 300 نوع من الحيوانات والطيور، كما سُجل أكثر من 20 نوعاً من الطيور المهددة بالانقراض على الصعيد العالمي في المحمية.
وبناءً على عمليات الرصد والمتابعة الدورية التي تقوم بها المحمية، أصبح عدد أنواع الطيور التي تم تسجيلها في المحمية حتى الآن 288 نوعاً من أصل 499 نوعاً مسجلة في جميع مناطق المملكة، أي ما نسبته 57% من إجمالي الطيور المسجلة في المملكة.
ورصدت هيئة تطوير المحمية نوعين جديدين من الطيور داخل أراضيها، الأول هو طائر النورس من نوع مستدق المنقار (Larus genei) Slender-billed Gull ، وهذا النوع يعتبر نادراً ما يُشاهد في الأماكن الصحراوية، ويشاهد بكثرة في المناطق الساحلية، وخصوصاً في فصل الشتاء.
أما النوع الآخر الذي تم رصده فهو طائر النحام الكبير Greater Flamingo (Phoenicopterus roseus)، وسجل هذا النوع في المملكة بشكل عام كمهاجر متكاثر وعابر، ويعتبر من الطيور الزائرة شتوياً، خصوصاً على السواحل الشرقية والغربية إضافة إلى المنطقة الوسطى بسبب مرحلة الانتقال بين السواحل. وفق “أخبار 24”.
وتقع المحمية على أهم ممرات الهجرة الرئيسية للطيور، حيث إن النسبة الكبرى من الطيور المسجلة فيها من الطيور المهاجرة، وهذا يدل على أهمية موقع المحمية بالنسبة للطيور المهاجرة، إذ تعتبر المحمية موقعاً مناسباً وملائماً للعديد من الأنواع المهاجرة المهددة بالانقراض على الصعيد العالمي.