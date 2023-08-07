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جديد المحليات > “التعليم” تحدد مواعيد “التقاعد المبكر”
07/08/2023   7:33 م

“التعليم” تحدد مواعيد “التقاعد المبكر”

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حددت وزارة التعليم مواعيد التقديم على إنهاء الخدمة “التقاعد المبكر” للعام 1445، وذلك لمن بلغ صافي خدمتهم 25 سنة فأعلى.

وأوضحت الوزارة أن التقديم على التقاعد المبكر يبدأ 26 من المحرم 1445 وحتى ‏1 ربيع الأول 1445، مشيرة إلى أن آخر يوم عمل بنهاية العام الدراسي ‏1445/12/05ﮪ.

وأضافت أن تقديم الطلب إلكتروني فقط عن طريق نظام فارس، مشيرة إلى أن طلبات العدول عن التقاعد تقبل قبل اعتماد الطلب.

تجدر الإشارة إلى أن الأوراق المطلوبة للتقديم على التقاعد المبكر هي بيان خدمة، وإخلاء طرف مالي من الصندوق العقاري، وخطاب رسمي من البنك موضح فيه رقم الحساب والإيبان، إضافة إلى تعبئة نموذج يثبت عدم وجود قضية قائمة في حق المتقدم على التقاعد. وفق “أخبار 24”.

“التعليم” تحدد مواعيد “التقاعد المبكر”

جديد المحليات
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