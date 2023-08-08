“12 مليون” عملية عبر أبشر بـ”6 أشهر”

نفذت المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر” أكثر من 12 مليون عملية إلكترونية خلال النصف الأول من عام 2023، وذلك عبر أكثر من 350 خدمة إلكترونية تقدمها المنصة للمواطنين والمقيمين والزوار.
وأصدرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، نحو 5 آلاف سجل أسرة، و21.6 ألف تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، و15.8 ألف عملية تحقق من صلاحية الهوية، مع استفادة 82 ألفا من خدمة بياناتي المطورة، وتنفيذ أكثر من 4.6 ألف تعريف بأفراد الأسرة، مع إصدار أكثر من 4.6 ألف بطاقة هوية وطنية بدل تالف، إضافة إلى 16.5 ألف إصدار هوية وطنية بدل فاقد.
كما أصدرت المديرية العامة للجوازات وجددت 63.1 ألف جواز سفر إلكتروني، و3.5 مليون إقامة، إضافة إلى تنفيذ 26.8 ألف عملية تمديد تأشيرة خروج وعودة، و22.7 ألف عملية إصدار تأشيرة خروج وعودة، و5.4 ألف عملية نقل خدمات، و17.7 ألف طلب تقرير مقيم، و82 ألف إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، مع إصدار أكثر من ألف تفويض استقبال القادمات للعمل، إلى جانب إصدار وتجديد 42.8 ألف جواز سفر لأقل من 10 سنوات.
أما الخدمات الخاصة بالإدارة العامة للمرور في الأمن العام، فأنجزت المنصة 60.5 ألف عملية تجديد رخصة سير المركبة، و49 ألف إذن لإصلاح المركبات، و38.3 ألف تجديد رخصة قيادة، و46.7 ألف إصدار طلب تفويض قيادة، و53.1 ألف عملية إسقاط مركبات تالفة ومهملة، و85.7 ألف مبايعة مركبات، و28.6 ألف عملية في خدمة صلاحية تأمين المركبات، و98.1 ألف طلب لخدمة استبدال اللوحات.
وأنجزت المنصة خلال النصف الأول من العام الحالي 99.6 ألف طلب توصيل للوثائق بالبريد، و40.8 ألف استفسار عام عن البصمة، كما تم إصدار 40.8 ألف تقرير من خلال خدمة تقارير أبشر.
فيما شهدت الخدمات المتاحة عبر منصة “أبشر أعمال”، إصدار 222 تصريح مواد القطع الصخري، إضافة إلى 475 تحققًا من الهوية الرقمية، و1.9 ألف عملية في خدمة فسوحات البنادق الهوائية، و25.1 ألف تفويض قيادة للزائرين، و5.1 ألف إذن إصلاح مركبة للمنشآت، فيما شهدت منصة أبشر هذا العام تدشين 16 خدمة جديدة، وهي خدمة الاعتراض على الحوادث المرورية، وخدمة التنازل عن الحوادث المرورية، وخدمة نقل ملكية السلاح، وخدمة إصدار رخصة قيادة، إضافة إلى خدمات الدراجات الآلية: وهي إضافة التفاويض والقائد الفعلي، وإصدار رخص السير، وتجديد رخص السير، ونقل ملكية الدراجات الآلية. وفق “أخبار 24”.
كما تم تدشين خدمة تصاريح أعمال الطرق، وخدمة تقرير الصحيفة الجنائية، وخدمة إصدار الهوية بدل تالف، وخدمة طلب إصدار هوية لأفراد الأسرة، وخدمة توصيل الهوية الوطنية للإصدار الأول، وخدمة تفعيل بطاقة الهوية الوطنية، واستخدام التقنيات الحديثة لرفع الصورة في خدمة تجديد بطاقة الهوية الوطنية، وخدمة بياناتي المطورة.