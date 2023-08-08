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جديد المحليات > موسم “الأرز الأغلى” بالعالم
08/08/2023   7:29 ص

موسم “الأرز الأغلى” بالعالم

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تعيش محافظة الأحساء أياماً خاصة هذه الفترة على مستوى القطاع الزراعي تزامناً مع بدء موسم زراعة “الأرز الحساوي” الذي يوافق مطلع شهر أغسطس من كل عام.

ويعتبر الأرز الحساوي أحد أنواع الأرز الأحمر الذي تشتهر به محافظة الأحساء، كما يُعد جزءاً أساسياً من قائمة الأطعمة في تراث المنطقة وبين أهاليها ويتميز بطريقة طهيه، وكذلك بالعناصر الغذائية المعدنية والفيتامينات الغذائية المكونة منه.

ويحتاج الأرز خلال مراحل نموه إلى 48 درجة مئوية، ووفرة في المياه والتربة الطينية الثقيلة ذات الحموضة الخفيفة التي تحتفظ بالماء، وهو ما يتوفر في الأحساء، حيث يطلق مزارعو المحافظة على موسم حصاد الأرز اسم “الوسمي” والذي يكون في أوائل شهر ديسمبر.

وأوضح مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء المهندس إبراهيم الخليل، أن الأرز الحساوي يزرع من خلال الحصول على الشتلات بزراعة البذور بصورة مركَزة في قطعة أرض خصبة تحديداً خلال شهري يونيو ويوليو وحتى ينبت أول الأرز يتم تركيز الماء عليه من 8 إلى 14 يوماً. وفق “أخبار 24”.

وقال إنه بعد هذه المدة يُسقى بطريقة اعتيادية طيلة 40 يوماً ثم يُرفع عنه الماء 10 أيام، وبعدها تبدأ عملية نقل الشتلات في شهري يوليو وأغسطس إلى الأراضي الرئيسة المسماة الضواحي.

موسم “الأرز الأغلى” بالعالم

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