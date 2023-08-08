“وفرة السلع” تناقش أحجام المخزونات وسلاسل الإمداد

عقدت لجنة وفرة السلع الغذائية الأساسية اجتماعها الدوري برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس لجنة الأمن الغذائي المهندس عبدالرحمن الفضلي.
واستعرض المكتب التنفيذي بالهيئة تطورات الأسواق المحلية والعالمية وسلاسل الإمداد فيما يخص السلع الغذائية، فيما ثمن الفضلي الجهود المبذوله من الجميع في المتابعة والرصد والمواجهة المبكرة لأي تحديات.
حضر الاجتماع ممثلي لجنة وفرة السلع الغذائية من وزارة المالية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة التجارة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وصندوق التنمية الزراعية، والهيئة العامة للأمن الغذائي، والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك”. وفق “أخبار 24”.
وأكد المهندس الفضلي أن جميع الجهات المعنية بمنظومة الغذاء بما فيها القطاع الخاص تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة بتوحيد الجهود بين كافة الاجهزة الحكومية المتخصصة والتنسيق فيما بينها لتذليل العقبات أمام القطاع الخاص للمحافظة على إستقرار السوق المحلي.