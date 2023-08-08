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جديد المحليات > توظيف 201 ألف مواطن ومواطنة خلال 6 أشهر
08/08/2023   11:58 ص

توظيف 201 ألف مواطن ومواطنة خلال 6 أشهر

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أسهم صندوق تنمية الموارد البشرية، في دعم توظيف 201 ألف مواطن ومواطنة، للعمل في منشآت القطاع الخاص خلال النصف الأول من عام 2023م، وذلك عبر برامجه ومبادراته ومنتجاته المختلفة بنسبة نمو تزيد على 34% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، والتي أسهم خلالها في دعم 150 ألف شاب وشابة.

وأشار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الصندوق المهندس أحمد الراجحي، إلى الدعم الذي يحظى به الصندوق كغيره من القطاعات من القيادة من أجل تطوير وتنمية مهارات وقدرات أبناء وبنات الوطن.

من جهته، أكد مدير عام الصندوق تركي الجعويني، أن الاستراتيجية الجديدة للصندوق التي دُشنت في الربع الأول أسهمت في تعزيز استفادة الأفراد والمنشآت من برامج وخدمات الصندوق، حيث استفادت 79 ألف منشأة تعمل في كافة القطاعات الحيوية في المملكة من برامج الصندوق، وذلك بنسبة نمو 41%، مقارنةً بـ 56 ألف منشأة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مبينًا أن مصروفات برامج الدعم تجاوزت 4.6 مليار ريال في النصف الأول من العام الحالي.

وأكّد الجعويني استمرار جهود الصندوق بالتكامل مع منظومة الموارد البشرية من أجل مواكبة متغيرات سوق العمل، وتلبية متطلباته ومراعاة الاحتياجات والأولويات المتعلقة بالقطاعات، إضافة إلى العمل على تطوير برامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد الموجهة للكوادر الوطنية بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة.

برامج الصندوق تعمل على تطوير قدرات أبناء الوطن

وفق “أخبار 24”.

توظيف 201 ألف مواطن ومواطنة خلال 6 أشهر

جديد المحليات
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