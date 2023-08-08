كشف حساب الصفقات العالمية في البطولة العربية

شهدت بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023 الظهور الأول للعديد من النجوم العالميين الذين انتقلوا إلى الأندية السعودية خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.
وشاركت أندية الاتحاد، النصر، الهلال والشباب في البطولة تأهلت 3 منها هي “الهلال، النصر والشباب” إلى الدور نصف النهائي في إنجاز جديد للكرة السعودية على مستوى البطولات العربية.
وكانت أندية الاتحاد، النصر والهلال أبرمت صفقات عالمية مدوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والتي شارك أغلبها في البطولة التي ستختتم يوم 12 أغسطس الجاري.
بنزيما .. انطلاقة نارية
وسجل النجم الفرنسي كريم بنزيما انطلاقة نارية في أول ظهور له مع الاتحاد، حيث سجل في 3 مباريات بدور المجموعات ليقود “العميد” لصدارة المجموعة.
ولم يكن الحظ بجانب بنزيما الذي فشل في تسجيل رابع أهدافه في البطولة بعدما ارتدت ركلة جزاء سددها من قائم حارس الهلال عبدالله المعيوف ليفوز الهلال 3-1 ويتأهل إلى نصف النهائي.
بروزوفيتش مهندس وسط الملعب
وقدم الكرواتي الدولي مارسيلو بروزوفيتش أوراق اعتماده مبكرًا مع النصر؛ حيث ظهر كأحد أبرز نجوم خط الوسط في البطولة حتى الآن. وفق “سبورت 24”.
ثنائي وسط الهلال يتوهج
واستبشرت جماهير الهلال بخط وسط الفريق بعد التعاقد مع الثنائي روبين نيفيز وسيرجي سافيتش واللذين لعبا دورًا كبيرًا في تأهل الفريق إلى ربع النهائي، حيث سجلا هدفين ثمينين أمام الوداد المغربي في مباراة التأهل إلى ربع النهائي.
وعاد سافيتش وهز الشباك مجددًا وهذه المرة كان الضحية الاتحاد، حيث افتتح ثلاثية الهلال في المباراة التي جرت لحساب الدور ربع النهائي، ليقود الهلال إلى نصف النهائي.
مالكوم.. من أول لمسة
أثبت البرازيلي مالكوم أنه صفقة ناجحة للغاية للهلال بعد ظهوره اللافت في أول مباراة له مع الفريق، حيث لعب دورًا كبيرًا في فوز فريقه أمام الاتحاد سواء بأدائه الرائع طوال اللقاء أو هدفه الذي أنهى به آمال الاتحاد في العودة للقاء.
جوتا الحاضر الغائب
تلقى فيليبي جوتا لاعب الاتحاد الجديد انتقادات من جماهير الفريق بعد ظهوره الباهت خلال مباريات البطولة، حيث لم يترك اللاعب أي بصمة حتى الآن، وهو ما أرجعه محللون لحاجته مزيدًا من الانسجام مع الفريق.