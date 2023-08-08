50 ألف امرأة استفادت من دعم “ريف”

كشف الأمين العام لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف” المهندس غسان بكري، عن استفادة نحو 50 ألف امرأة من دعم البرنامج.
وأوضح أن البرنامج حقق تقدّمًا ملموسًا في تحسين الدخل والمستوى المعيشي لصغار المزارعين خلال العام الحالي، وذلك من خلال الدعم المباشر لقطاعات التنمية الريفية، للمزارعين والأسر الريفية المنتجة، بمبالغ إجمالية تجاوزت 435 مليون ريال.
وأشار إلى أن الدعم المقدّم شمل أكثر من 95 ألف مستفيد، بينهم 25 ألف مزارع، مبينا أن العدد الأكبر من المستفيدين كان من النساء، حيث أسهم البرنامج بشكل كبير في زيادة مشاركة المرأة ببرامج التنمية الريفية الشاملة وتمكينها بسوق العمل، حيث بلغ عدد المستفيدات من دعم البرنامج، نحو 50 ألف امرأة.
وأضاف أن هذا الدعم أسهم بشكلٍ مباشر في رفع المستوى المعيشي لصغار المنتجين الزراعيين، وتعزيز قدراتهم من خلال تنظيم الدورات التدريبية المتقدمة، بالإضافة إلى تمكين الجمعيات التعاونية والمؤسسات الريفية للمزارعين، من الحصول على الموارد الإنتاجية والخدمات الزراعية المختلفة، فضلًا عن تسويق منتجاتهم في أسواق المملكة كافة.وفق”أخبار 24″.
وفي السياق، كشفت دراسة أجراها البرنامج الذي تم إطلاقه في عام 2018م، عن تحقيقه قفزات كبيرة في مستهدفاته، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، متوقعة تحقيق المزيد من الإنجازات، من خلال تنويع القاعدة الإنتاجية للزراعة، للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، ورفع نسب الاكتفاء الذاتي للمنتجات الزراعية، إلى جانب الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية في المملكة.