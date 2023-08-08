ملصق علمي سعودي يحصد المركز الأول بإيطاليا

حصل الملصق العلمي السعودي الذي شاركت به الهيئة العامة للغذاء والدواء في “المؤتمر الدولي للإشعاع الصناعي وتطبيقات قياس النظائر المشعة “على أفضل ملصق علمي يبحث ضمان عدم تعرض المرضى لجرعات إشعاعية غير مبررة.
وجاء الملصق العلمي الذي شاركت به الهيئة في المؤتمر الذي أقيم في إيطاليا، بإشراف المنظمة الدولية للفيزياء الإشعاعية (IRPS) إحدى أكبر المنظمات العالمية في مجال الأشعة، في المركز الأول عن القسم الثاني من بين 38 ملصقاً علمياً مشاركاً.
وعرض الملصق “مشروع المرجع الوطني الخاص بمستويات جرعات الأشعة التشخيصية” الذي عملت عليه “الغذاء والدواء” وعدد من المختصين في المجال لإنشاء حدود ومستويات لجرعات الأشعة التشخيصية وآلية تطبيق جميع مراحل المشروع من جمع البيانات وتحليلها ودراستها وصولاً للنتائج النهائية؛ بهدف إنشاء حدود مرجعية لضمان عدم تعرض المرضى لجرعات إشعاعية غير مبررة أثناء عمليات التصوير الطبي. وفق”أخبار 24″.