تسليم 49 فيلا سكنية بجازان لمستحقيها

سلّم نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز في مكتبه، اليوم (الثلاثاء)، مفاتيح 49 فيلا من مشروع فلل الوزارة بضاحية الملك عبدالله في مدينة جيزان لمستحقيها من الأسر المستفيدة من الإسكان التنموي.
واستمع الأمير محمد خلال مراسم التسليم، لشرح من مدير عام فرع شؤون الإسكان المهندس إبراهيم عكيري، عن مشروع فلل الوزارة بضاحية الملك عبدالله بجازان الذي أقيم على مساحة إجمالية بلغت أكثر من 1.1 مليون متر مربع.
وأوضح أن الفلل التي تم تسليمها كمرحلة خامسة من أصل 812 فيلا صممت وفق أفضل المواصفات بما يلبي احتياجات الأسر المستفيدة، إضافة لما يتوافر بالموقع من مساجد ومرافق خدمية.
وبلغ إجمالي عدد الفلل السكنية التي تم تسليمها 611 فيلا من المشروع الذي يقع ضمن مبادرات برنامج الإسكان الذي تنفذه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتلبية احتياجات أفراد المجتمع كافة.
كما دشن نائب أمير المنطقة، مشروع “الحويزي” للفلل السكنية -أحد مشاريع البيع على الخارطة- الذي ينفذ بمحافظة أبوعريش بالشراكة مع القطاع الخاص الذي يوفر 88 وحدة سكنية، وذلك على مساحة إجمالية 68 ألف متر مربع.وفق”أخبار 24″.
وفي السياق ذاته، شهد نائب الأمير توقيع اتفاقية لترميم عدد من وحدات الأسر الأشد حاجة بالمنطقة بين جمعية “ترميم” الخيرية وجمعية “بناء”، وتنمية المساكن بدعم من مجموعة “روشن” -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة-.
وأكد الأمير محمد بن عبدالعزيز حرص ومتابعة أمير المنطقة لكل ما يقدمه فرع شؤون الإسكان بجازان، منوهاً بما توليه القيادة من رعاية واهتمام بكل ما يوفر الراحة والرفاهية والاستقرار للأسر ورفع جودة حياة أفرادها في مجال الإسكان تحقيقاً لرؤية المملكة المستقبلية.