انخفاض إصابات العمل 6% بالربع الثاني

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن انخفاض إصابات العمل خلال الربع الثاني لهذا العام 2023م، بنسبة 6%، مقارنةً بـالفترة نفسها من العام 2022م.
وأوضحت أن الجهود الميدانية الوقائية والتوعوية، والتزام المنشآت بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين أسهم في خفض إصابات العمل، حيث شهدت الأشهر الثلاثة الماضية تسجيل 5845 إصابة عمل جديدة مقابل 6198 إصابة للفترة ذاتها للعام الماضي.
وأضافت أن هذا الانخفاض جاء رغم ارتفاع المشتركين بنسبة 10.9% بواقع 10.4 مليون مشترك، مقابل 9.3 مليون، فيما بلغ عدد المنشآت 1.2 مليون منشأة مقابل 890.2 ألف منشأة خلال الفترة ذاتها وبنسبة ارتفاع 28%.
وأشارت في تقريرها الإحصائي عن إصابات العمل أن الذكور كانوا الأكثر تعرضاً لإصابات العمل بواقع 5.6 ألف إصابة مقابل 222 إصابة وسط الإناث، فيما كانت الفئة العمرية 30 – 34 سنة هي الأكثر تعرضاً للإصابات بواقع 1322 إصابة.
ولفتت إلى أن الإصابة الناجمة عن التعرض لقوى ميكانيكية استحوذت على المرتبة الأعلى بحسب نوع الحادث وذلك بواقع 3472 إصابة عمل، فيما جاءت الإصابة بسبب السقوط في المرتبة الثانية بعدد 1556 إصابة، بينما جاءت الإصابة بسبب الحوادث المرورية في المرتبة الثالثة بـ 542 إصابة عمل.
ولفتت “التأمينات” إلى أنها مستمرة في جهودها الاستباقية والتوعوية الميدانية للحفاظ على سلامة وصحة المشتركين وخفض نسبة الإصابات، حيث قامت بأكثر من 30 ألف زيارة وقائية إضافة إلى تقديم الدعم لأكثر من 6300 منشأة لتحسين مستويات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل.
وفق “أخبار 24”.