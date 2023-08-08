تراجع تحويلات الأجانب 18% بيونيو

كشفت بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، عن انخفاض تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة خلال شهر يونيو 2023، بنسبة 18% لتبلغ نحو 10.8 مليار ريال، وذلك مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي والتي سجلت 13.2 مليار ريال.
وأوضحت بيانات “ساما” أن تحويلات الأجانب على أساس شهري، انخفضت خلال شهر يونيو الماضي بنحو 435 مليون ريال، مقارنة بشهر مايو 2023، وذلك بنسبة 4%.
وبشأن تحويلات المواطنين إلى الخارج، أشارت البيانات إلى أنها سجلت انخفاضا خلال يونيو الماضي بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 لتصل إلى 5.16 مليار ريال، مقارنة بنحو 6.75 مليار ريال للفترة المماثلة. وفق “أخبار 24”.