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جديد الخرج > سمو محافظ الخرج يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة المراعي
08/08/2023   4:50 م

سمو محافظ الخرج يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة المراعي

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أستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود محافظ الخرج ،بمكتبه في ديوان المحافظة اليوم الثلاثاء الموافق ٢١ / ٠١ / ١٤٤٥ هـ ،الرئيس التنفيذي لشركة المراعي الأستاذ عبدالله البدر و نائب الرئيس التنفيذي الأستاذ فيصل الفهادي .

  واطلع سموه على تاريخ الشركة واهم مشاريعها التنموية التابعة للشركة ،واستعرض البدر أبرز ما تقدمه المراعي احد أهم الشركات في مجال الصناعات الغذائية الوطنية والعالمية ،والمهتمة في الأمن الغذائي .

وأشاد سموه بجهود الشركة، التي تبذلها في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة .

سمو محافظ الخرج يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة المراعي

جديد الخرج
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