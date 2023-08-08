سمو محافظ الخرج يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة المراعي

أستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود محافظ الخرج ،بمكتبه في ديوان المحافظة اليوم الثلاثاء الموافق ٢١ / ٠١ / ١٤٤٥ هـ ،الرئيس التنفيذي لشركة المراعي الأستاذ عبدالله البدر و نائب الرئيس التنفيذي الأستاذ فيصل الفهادي .
واطلع سموه على تاريخ الشركة واهم مشاريعها التنموية التابعة للشركة ،واستعرض البدر أبرز ما تقدمه المراعي احد أهم الشركات في مجال الصناعات الغذائية الوطنية والعالمية ،والمهتمة في الأمن الغذائي .
وأشاد سموه بجهود الشركة، التي تبذلها في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة .