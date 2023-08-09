“4 مليارات” أرباح “الكهرباء” بالربع الثاني

كشفت الشركة السعودية للكهرباء، عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول للعام المالي 2023م، حيث سجلت صافي ربح 4 مليارات ريال للربع الثاني، مقارنةً بـــ 5.5 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق؛ وهو ما يمثل انخفاضاً نسبته 27 %، وسجلت إيرادات تشغيلية في بلغت 19.7 مليار ريال، مقارنةً بــمبلغ 19.4 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق، مرتفعة بنسبة 1.6%.
وبلغ إجمالي الربح في الربع الثاني 6.1 مليار ريال، مقارنةً مع 6.5 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق؛ أي انخفاض نسبته 7.5%، وبلغ الربح التشغيلي في الربع الثاني 5.83 مليار ريال، مقارنةً بـــ 5.86 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق؛ أي بـانخفاض طفيف نسبته 0.5%.
وسجلت إيرادات الشركة في النصف الأول مبلغ 33.1 مليار ريال، مقارنةً بــمبلغ 32.9 مليار ريال للفترة نفسها من العام السابق، مرتفعة بنسبة 0.5% وبلغ إجمالي الربح للنصف الأول 7.8 مليار ريال، مقارنةً مع مبلغ 9.2 مليار ريال عن الفترة نفسها من العام السابق؛ أي بـانخفاض نسبته 15%.
وبلغ الربح التشغيلي للنصف الأول 7.6 مليار ريال، مقابل 8.1 مليار ريال للفترة نفسها المماثلة من العام السابق؛ أي بـانخفاض نسبته 6%، كما بلغ صافي الربح للنصف الأول 4.5 مليار ريال، مقارنةً بـــ 7 مليارات ريال للفترة نفسها من العام السابق؛ وهو ما يمثل انخفاضاً نسبته 36%، وبلغ ربح السهم الأساسي والمخفض للربع الثاني من عام 2023م 0.51 ريال مقابل ربح 0.86 ريال للسهم للربع الثاني من العام السابق. وفق “أخبار 24”.
وعزت السعودية للكهرباء الانخفاض في صافي الربح للربع الثاني والنصف الأول من عام 2023م، بالمقارنة مع نفس الفترات من العام السابق، بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف التمويل وتكاليف التشغيل والصيانة نتيجة نمو الأعمال وبرامج الصيانة المكثفة استعداداً لموسم الصيف ودخول مشاريع جديدة للعمليات مقارنةً بــالعام السابق. هذا بالإضافة إلى عدم وجود أرباح من العمليات غير المستمرة مقارنةً بــالفترات المماثلة العام السابق بعد فصل وبيع الشركة السعودية لشراء الطاقة في نهاية الربع الثاني 2022م.
وتعليقاً على النتائج قال الرئيس التنفيذي لـ “السعودية للكهرباء” المهندس خالد القنون، “نحرز تقدماً في تنفيذ البرامج والمبادرات والاستثمارات الاستراتيجية المنبثقة من أهدافنا لضمان أمن وموثوقية الإمدادات وتعزيز السلامة والتميز التشغيلي وتقديم تجربة عملاء استثنائية وابتكار حلول مبتكرة ومستدامة، ففي نهاية النصف الأول ارتفعت نسبة الأتمتة في شبكات التوزيع إلى 19% وتحسنت الكفاءة الحرارية لإنتاج الطاقة بالنظام الكهربائي إلى 40.1% وتحسنت المؤشرات التشغيلية لأمن وموثوقية الإمدادات إلى مستوى قياسي.
وأضاف أن الشركة استطاعت الشركة خلال موسم الحج لعام 1444هـ توفير خدمة كهربائية ذات موثوقية عالية لراحة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، وتسجيل أحمال كهربائية تاريخية؛ وفقاً لأعلى معايير الأمن والسلامة العالمية”.
وأفاد أن هناك تزايداً متواصلاً في الطلب على إيصال الخدمة الكهربائية الذي يأتي مدفوعاً بالازدهار الاقتصادي الذي تشهده المملكة في ظل رؤية السعودية 2030، ونجحت الشركة في ضخ استثمارات، خلال النصف الأول، فاقت 15.4 مليار ريال في تحديث الشبكة الكهربائية ورقمنتها وأتمتها، ومواكبة الطلب المتزايد على الخدمات الكهربائية والتوسع الضروري للشبكة.
وأكد القنون أن هذه الإنجازات والتحسن المستمر في مستوى الخدمة لا يمكن له أن يتحقق لولا الدعم الكبير الذي يجده قطاع الكهرباء من حكومة خادم الحرمين الشريفين والتوجيهات والمتابعة المستمرة من وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، الذي يوفر كافة الإمكانيات لتذليل كل العقبات والتحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في التطور وتحسين الخدمات المقدمة للمشتركين.