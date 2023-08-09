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09/08/2023   5:06 ص

“تثغرات” بأدوبي وزووم.. و “سامسونج”

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دعا المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني لإجراء التحديثات الأمنية على منتجات “أدوبي” و”زووم” و”سامسونج”، وذلك لمعالجة عدد من الثغرات في تلك المنتجات.

وأوضح المركز أن الثغرات المرصودة بمنتجات هذه البرامج والتطبيقات، تشكل عدداً من التهديدات من بينها تنفيذ تعليمات برمجية وحجب الخدمة والدخول غير المصرح به للملفات، ورفع وترقية صلاحيات المستخدم وإعادة استخدام الذاكرة.

وتشمل التهديدات أيضاً إفشاء معلومات حساسة وإجراء تعديلات غير مصرح بها والتسبب في أعطال بالذاكرة، حيث أوصى المركز بضرورة تحديث المنتجات المتأثرة عبر الدخول لمواقعها الرسمية وصفحاتها على المتجر الإلكتروني الخاص بنظام التشغيل المستخدم.

تحذيرات من ثغرات أمنية في منتجات زووم وسامسونج وأدوبي

تحذيرات من ثغرات أمنية في منتجات زووم وسامسونج وأدوبي

تحذيرات من ثغرات أمنية في منتجات زووم وسامسونج وأدوبي

وفق “أخبار 24”.

“تثغرات” بأدوبي وزووم.. و “سامسونج”

مال وأعمال
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