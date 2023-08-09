لقاء سعودي – كوستاريكي لبحث “فرص الاستثمار”

استعرض وزير الاستثمار خالد الفالح الفرص الاستثمارية في كوستاريكا وسبل الاستفادة منها بما يحقق مصالح البلدين، خلال مشاركته في ملتقى الاستثمار السعودي الكوستاريكي.
وأكد الملتقى، الذي جمع عدداً من كبار المسؤولين، وممثلين عن مؤسسات القطاعين العام والخاص في المملكة وكوستاريكا، مواصلة العمل لتمكين الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتعزيزها في عدد من القطاعات المستهدفة ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وكوستاريكا.
والتقى “الفالح” رئيس كوستاريكا رودريقو شافيز، خلال زيارته الجارية للبلاد ضمن جولته اللاتينية المستمرة منذ عدة أيام، ونقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لرئيس كوستاريكا، فيما عبّر الأخير عن دعمه لكل الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة وكوستاريكا.
واجتمع “الفالح” بوزراء الخارجية والتجارة الخارجية والاستثمار والأشغال العامة والنقل والعلوم والابتكار والتقنية والاتصالات في كوستاريكا، بالإضافة إلى عددٍ من المسؤولين، لبحث تنمية العلاقات الاستثمارية بين البلدين في عدد من القطاعات مثل الزراعة والصحة والسياحة وغيرها. وفق “أخبار 24”.
وجرى خلال اللقاءات بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بسبل تعزيز التعاون والتكامل في الجوانب ذات الاهتمام المشترك ومناقشة توسيع حجم الشراكات الاستثمارية النوعية بين البلدين.