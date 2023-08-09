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09/08/2023   5:06 ص

تنافس بين “واتساب” و “زووم” بمشاركة الشاشة

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كشف الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا- بلاتفورمز” الأمريكية، مارك زوكربيرغ عن إطلاق ميزة مشاركة الشاشة عند إجراء مكالمات الفيديو عبر تطبيق “واتساب” لينافس بذلك تطبيقات الاجتماعات المرئية مثل “زووم” و”تيمز”.

وأوضح زوكربيرغ، وفقاً لموقع “techcrunch” التقني، أن الميزة الجديدة تمكّن المستخدمين من مشاركة المستندات والصور وعربة التسوق الإلكتروني مع جهات الاتصال خلال مكالمات الفيديو.

وأضاف أنه يمكن الوصول إلى الميزة من خلال الضغط على زر “مشاركة” الذي يظهر أثناء محادثات الفيديو، كما يمكن أيضاً تخصيص وضع الرؤية الأفقي لإظهار الشاشة في نطاق أوسع. وفق “أخبار 24”.

تنافس بين “واتساب” و “زووم” بمشاركة الشاشة

مال وأعمال
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