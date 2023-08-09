النرويج تغرم “ميتا” لإنتهاك “الخصوصية”

كشفت هيئة حماية البيانات النرويجية، عن تغريم شركة ميتا بلاتفورمز مالكة “فيسبوك” مليون كرونة نرويجية (98500 دولار) يومياً؛ بسبب انتهاك الخصوصية، وذلك اعتباراً من 14 أغسطس الجاري.
وأكدت الهيئة أن ميتا لا يمكنها جمع بيانات المستخدمين في النرويج مثل مواقعهم، واستخدامها لأغراض إعلانية فيما يعرف بالإعلان “السلوكي”؛ وهو نموذج عمل شائع لدى شركات التكنولوجيا الكبرى.
ويتوقع أن تستمر الغرامة حتى 3 نوفمبر المقبل، كما يمكن للهيئة جعلها دائمة عن طريق إحالة قرارها إلى مجلس حماية البيانات الأوروبي الذي لديه سلطة القيام بذلك، إذا وافق على قرارها. وفق “أخبار 24”.
ويمكن أن يوسع ذلك النطاق الإقليمي للقرار ليشمل بقية أوروبا، لكن لم تتخذ الهيئة النرويجية هذه الخطوة بعد.