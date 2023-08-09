“حملة إعلامية” لبداية العام “الدراسي”

أعطى مدير تعليم منطقة الرياض نايف الزارع، شارة البدء للحملة الإعلامية لبداية العام الدراسي الجديد 1445هـ.
وأشاد “الزارع”، خلال التدشين، بالجهود المبذولة في إنتاج وتصميم المواد الإعلامية الخاصة بالحملة الإعلامية للعام الدراسي الجديد، مشدداً على أهمية دور الإعلام في التوعية والتثقيف لكافة شرائح المجتمع، وخاصةً للطلاب والطالبات وأولياء الأمور.
وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الرياض، عبدالسلام الثميري، أن الإدارة أنتجت ما يزيد على 50 مادة إعلامية تتعلق ببدء العام الدراسي الجديد وعودة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم العام.
وعدّ الحملة هادفة إلى نشر ثقافة الاستعداد والتهيئة لبداية جادة ومميزة للعام الدراسي، وبث روح الحماس والدافعية للطلبة وأولياء الأمور، بالإضافة إلى التغطية الإعلامية لانطلاقة العام الدراسي، ورصد أبرز الاستعدادات للعام الجديد.
وأشار إلى أن محاور المحتوى الإعلامي للحملة تتضمن أعمال التهيئة والاستعداد، والتجهيزات المدرسية، والمبادرات والبرامج التطويرية، والمواكبة الإعلامية لانطلاق العام الدراسي، ونشر ثقافة الاستعداد وتعزيز الدافعية والانضباط المدرسي. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن الحملة تستعرض عدداً من الرسائل الاتصالية المتعلقة بالاستعداد للعام الدراسي الجديد وتهيئة الأبناء للعودة للمدارس بوصفها مسؤولية مشتركة بين المدرسة والأسرة والمجتمع أفراداً ومؤسسات، كما تتضمن رسائل اتصالية خاصة للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وأولياء الأمور.