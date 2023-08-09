بأمر الملك.. السديس رئيس لـ”الدينية” والربيعة لـ”الحرمين”

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمر ملكي بتعيين الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس رئيسا للشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتعين الدكتور توفيق الربيعة رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته التي عقدت الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين على إنشاء جهاز مستقل باسم (رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي)، وتحويل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى هيئة عامة باسم (الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي). وفق “أخبار 24”.
ويرتبط جهاز رئاسة الشؤون الدينية تنظيميًّا بالملك، وتنقل إليه اختصاصات ومهمات وأعمال الإشراف على شؤون الأئمة والمؤذنين في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكل ما يتصل بالشؤون الدينية بهما، بما في ذلك الحلقات والدروس العلمية داخلهما المرتبطة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
تتمتع الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا بالملك وتتولى اختصاصات ومهمات وأعمال الخدمات والتشغيل والصيانة والتطوير المتصلة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ويكون لها مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر ملكي.