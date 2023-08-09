مهرجان العسل بـ”الباحة”

افتتح نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، مهرجان العسل الدولي الخامس عشر، الذي نظمه فرع الوزارة بمنطقة الباحة في مقر جمعية النحالين بمحافظة بلجرشي، بحضور عدد كبير من المسؤولين.
وكرّم المهندس المشيطي في ختام حفل الافتتاح الداعمين والرعاة والجهات المشاركة في المهرجان، كما شهد الحضور عرضاً مرئياً عن إنتاج العسل بمنطقة الباحة, تلاه أوبريت بمشاركة الفنون الشعبية.
ويأتي المهرجان بمشاركة نحو 120 عارضاً من داخل المملكة وخارجها، يعرضون مختلف أنواع العسل، مثل السدر والسمرة والطلح والمجرى والصيف، إلى جانب أركان الجهات الحكومية والهيئات والشركات وأركان الأسر المنتجة والداعمين والرعاة.
وبيّن مدير عام فرع الوزارة بالباحة المهندس فهد الزهراني، أن المهرجان يتضمن مشاركات محلية ودولية، من خلال المؤتمر الدولي السادس عشر لجمعية النحالين الآسيوية، يمثلون 40 دولة، ويشهد 50 ورقة علمية عن العسل وتربية النحل. وفق “أخبار 24”.
وأضاف بأن المهرجان يشارك به العديد من النحالين الحائزين على جوائز عالمية في جودة إنتاج العسل، حيث تدعم الوزارة هذا القطاع بالعديد من البرامج التنموية مثل برنامج “ريف” وبرنامج “العضوية” من خلال تقديم دعم مادي غير مسترد وبرامج تثقيفية وإرشادية.