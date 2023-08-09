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رياضة > الفتح يهزم قطر القطري وديًا
09/08/2023   5:22 ص

الفتح يهزم قطر القطري وديًا

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فاز الفتح على نظيره قطر القطري بهدفين مقابل هدف خلال المباراة الودية الثانية التي أقيمت بينهما، مساء الثلاثاء، في إطار استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد.

وقدم لاعبو الفتح مباراة جيدة وسجل الفتح هدف التقدم عن طريق قاسم لجامي، وأضاف مراد باتنا الهدف الثاني في الدقيقة 70، قبل أن يقلص قطر الفارق في الدقيقة 77.

وكانت المواجهة تجربة مفيدة للمدير الفني الكرواتي سلافن بيليتش حيث أشرك عددًا كبيرًا من اللاعبين على مدار الشوطين.

وعمل بيليتش على تطبيق أكثر من طريقة فنية خلال مجريات المباراة، وسيواصل الفريق برنامجه التدريبي خلال الأيام المقبلة بمقره بالأحساء لحين انطلاق منافسات دوري روشن السعودي. وفق “سبورت 24”.

الفتح يهزم قطر القطري وديًا

رياضة
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