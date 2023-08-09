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رياضة > كنال بلوس تذيع مباريات روشن في فرنسا وأفريقيا
09/08/2023   5:23 ص

كنال بلوس تذيع مباريات روشن في فرنسا وأفريقيا

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أعلنت محطة كنال بلوس الفرنسية إذاعة مباريات دوري المحترفين السعودي لكرة القدم “روشن” في موسمه الجديد الذي ينطلق في 11 من الشهر الجاري.

وقالت شبكة CANAL عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن دوري المحترفين السعودي قادم إلى كنال بلوس. وأضافت أن رونالدو وبنزيما وماني ومحرز يعودون إلى كنال بلوس في فرنسا وأفريقيا.

وأرفقت القناة المنشور بصورة يظهر فيها الفرنسيان كريم بنزيما ونجولو كانتي، اللذان انضما إلى صفوف الاتحاد حامل اللقب، والسنغالي ساديو ماني والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعبا النصر والجزائري رياض محرز الذي انتقل إلى الأهلي العائد لدوري الأضواء.

وتنطلق منافسات الموسم الجديد من دوري روشن يوم الجمعة المقبل بمواجهة الأهلي والحزم، بينما يستهل الاتحاد رحلة دفاعه عن اللقب يوم الإثنين المقبل أمام الرائد.

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وفق “سبورت 24”.

كنال بلوس تذيع مباريات روشن في فرنسا وأفريقيا

رياضة
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