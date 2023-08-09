قبل الديربي.. القيمة السوقية للهلال “7 أضعاف” الشباب

تترقب الجماهير السعودية والعربية مواجهة سعودية خالصة جديدة في كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، والتي ستجمع الهلال مع الشباب مساء الأربعاء لحساب الدور نصف النهائي.
وكان الهلال تأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه على الاتحاد في الكلاسيكو المثير الذي أقيم يوم السبت الماضي وحسمه الهلال بالفوز بنتيجة 3-1.
في المقابل حجز الشباب مقعده في الدور نصف النهائي بعد الفوز على الوحدة الإماراتي بركلات الترجيح يوم الأحد الماضي.
ويدخل الهلال اللقاء منتشيًا بالفوز بالكلاسيكو سعيًا وراء مواصلة المشوار نحو التأهل إلى النهائي، معتمدًا في ذلك على صفقاته العالمية الجديدة التي رفعت من القيمة السوقية للنادي إلى مستويات قياسية.
في المقابل يسعى الشباب لمواصلة انطلاقته الرائعة في البطولة لاسيما وأن الفريق لم يستقبل أي هدف حتى الآن، لكنه في المقابل لا يزال على مستوى الخط الهجومي إذ لم يسجل الفريق سوى هدفين وكانا من ركلتي جزاء.
وبحسب موقع ترانسفير ماركت فإن القيمة السوقية لنادي الهلال تبلغ 163.4 مليون يورو كأعلى الأندية السعودية من حيث القيمة السوقية، وذلك بفضل الصفقات العالمية التي أبرمها هذا الصيف بضم البرتغالي روبين نيفيز، والسنغالي كاليدو كوليبالي، والصربي سيرجي سافيتس، والبرازيلي مالكوم.
في المقابل لم يبرم الشباب صفقات عالمية هذا الصيف، علمًا بأن قيمته السوقية تبلع 23.68 مليون يورو يحل بها سابعًا في قائمة أعلى الأندية السعودية من حيث القيمة السوقية؛ ما يجعل قيمة الهلال 7 أضعاف الشباب، كأكبر فارق تاريخي بين الفريقين على مستوى القيمة التسويقية.
وفق “سبورت 24”.