نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > قبل الديربي.. القيمة السوقية للهلال “7 أضعاف” الشباب
09/08/2023   5:24 ص

قبل الديربي.. القيمة السوقية للهلال “7 أضعاف” الشباب

+ = -
38

تترقب الجماهير السعودية والعربية مواجهة سعودية خالصة جديدة في كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، والتي ستجمع الهلال مع الشباب مساء الأربعاء لحساب الدور نصف النهائي.

وكان الهلال تأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه على الاتحاد في الكلاسيكو المثير الذي أقيم يوم السبت الماضي وحسمه الهلال بالفوز بنتيجة 3-1.

في المقابل حجز الشباب مقعده في الدور نصف النهائي بعد الفوز على الوحدة الإماراتي بركلات الترجيح يوم الأحد الماضي.

No Image

ويدخل الهلال اللقاء منتشيًا بالفوز بالكلاسيكو سعيًا وراء مواصلة المشوار نحو التأهل إلى النهائي، معتمدًا في ذلك على صفقاته العالمية الجديدة التي رفعت من القيمة السوقية للنادي إلى مستويات قياسية.

في المقابل يسعى الشباب لمواصلة انطلاقته الرائعة في البطولة لاسيما وأن الفريق لم يستقبل أي هدف حتى الآن، لكنه في المقابل لا يزال على مستوى الخط الهجومي إذ لم يسجل الفريق سوى هدفين وكانا من ركلتي جزاء.

No Image

وبحسب موقع ترانسفير ماركت فإن القيمة السوقية لنادي الهلال تبلغ 163.4 مليون يورو كأعلى الأندية السعودية من حيث القيمة السوقية، وذلك بفضل الصفقات العالمية التي أبرمها هذا الصيف بضم البرتغالي روبين نيفيز، والسنغالي كاليدو كوليبالي، والصربي سيرجي سافيتس، والبرازيلي مالكوم.

No Image

في المقابل لم يبرم الشباب صفقات عالمية هذا الصيف، علمًا بأن قيمته السوقية تبلع 23.68 مليون يورو يحل بها سابعًا في قائمة أعلى الأندية السعودية من حيث القيمة السوقية؛ ما يجعل قيمة الهلال 7 أضعاف الشباب، كأكبر فارق تاريخي بين الفريقين على مستوى القيمة التسويقية.

No Image

وفق “سبورت 24”.

 

قبل الديربي.. القيمة السوقية للهلال “7 أضعاف” الشباب

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885269589.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com