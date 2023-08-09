ورشة عمل طبية تثقيفية في أبها برعاية الاتحاد العربي

أقام الاتحاد العربي مساء الثلاثاء ورشة العمل التثقيفية “الوقاية من الإصابات الرياضية”، ضمن الورش المصاحبة لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023.
وتمت ورشة العمل بالتعاون بين الاتحاد العربي لكرة القدم ومركز موڤ للطب الرياضي الشامل، وذلك في المركز الإعلامي بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بمدينة أبها.
وتضمنت الورشة عدة محاور تختص بالإصابات الرياضية، استعرضتها أخصائية العلاج الطبيعي والإصابات الرياضية أميرة حسين، التي بينت خلال الورشة كيفية الوقاية من الإصابات، والطرق التي تساهم في تخفيف وقوع الإصابة في المنافسات الرياضية، والتدريبات الوقائية الاستباقية لممارسة أي نشاط رياضي، ومدى تأثيرها على ممارسة النشاط الرياضي. وفق “سبورت 24”.
وأشارت أخصائية العلاج الطبيعي والإصابات الرياضية إلى أن هناك طرقاً للاستشفاء الرياضي، ولا تزال الدراسات والبحوث مستمرة وكثيرة، خصوصاً بعد المباريات أو النشاط الرياضي”، موضحة “الأسلوب الرياضي الصحيح في التدريبات الأسبوعية، بدءاً من أول يوم راحة، وصولاً إلى المواجهة الأخرى، ومدى التدرج مع العضلة من أدنى مجهود، وصولاً لأعلى قوة على مدى جميع الأيام.