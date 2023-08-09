“الفالح” يختتم جولته “اللاتينية”

استعرض وزير الاستثمار خالد الفالح، العلاقات الثنائية بين المملكة ودولة بنما، وسُبل تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك خلال لقائه كلًا من وزير الخارجية جناينا تيواني، ووزير التجارة والصناعة فيدركو ألفارو.
وتناولت لقاءات “الفالح” في بنما، فرص التعاون والشراكة، كما شهدت الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين واستعراض أوجه التعاون والشراكة الاستثمارية.
واختتم وزير الاستثمار، والوفد المرافق له، جولته الرسمية في قارة أمريكا اللاتينية، والتي تضمنت زيارة عدد من البلدان.
وبحث خلال جولته، التي بدأت في 31 يوليو الماضي، سبل تعزيز التعاون والتكامل مع عدد من المسؤولين في مختلف دول أمريكا اللاتينية، واستعراض الفرص الاستثمارية وتوسيع حجم الشراكات الاستثمارية النوعية بين البلدين. وفق “أخبار 24”.
وركزت الزيارة على تعزيز العلاقات الاستثمارية واستعراض الشراكة الإستراتيجية القائمة بين المملكة ودول أميركا اللاتينية والفرص النوعية وغير المسبوقة التي تزخر بها المملكة في جميع المجالات.