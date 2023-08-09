اتفاقية لبدء الاعتماد المؤسسي لـ “الخبراء السعوديون”

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اتفاقية للبدء بتنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي لشركة “الخبراء السعوديون” للتدريب.
ويهدف الاعتماد المؤسسي إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ومبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية في تصنيف مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، للارتقاء بجودة المخرجات والممارسات التدريبية والتأهيلية وتعزيز موثوقيتها، وزيادة التفاعل محلياً ودولياً، ورفع مستوى كفاءة العمليات المؤسسية.
ووقع الاتفاقية من جانب الهيئة المدير التنفيذي للمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب “مسار” محمد بن علي الخيري، ومن جانب شركة “الخبراء السعوديون” للتدريب وقعها المدير العام عبدالعزيز سليمان آل سليمان.
ويُعَدّ مركز “مسار” أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة، ويهدف إلى رفع جودة التدريب من خلال أطر ومعايير محددة؛ لضمان تحقيق المنشآت التدريبية لمتطلبات سوق العمل، وتطلعات القيادة والمجتمع.
وفق “أخبار 24”.