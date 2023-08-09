“الراجحي” يدشّن دليل مجلس الجمعيات “الأهلية”

دشّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم بمدينة الرياض؛ دليل عضويات مجلس الجمعيات الأهلية، بحضور عدد من المسؤولين والمختصين، ورؤساء المجالس الفرعية والتخصصية، وقيادات الجمعيات الأهلية في المملكة.
وأكد رئيس مجلس الجمعيات الأهلية الدكتور سعدون السعدون في كلمته خلال الحفل أن دليل العضويات؛ يهدف إلى اشتراك الجمعيات الأهلية في عضوية المجلس، بما يسهم فـي استدامة أعمال المجلس المالية، وتمكينه من تحقيق رسالته وأهدافه الوطنية، إلى جانب حوكمة أدوار منظومة القطاع غير الربحي، وتعزيز دوره في رفـع نسبة إسهامه في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛ وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح الدكتور السعدون أن العضويات تأتي على 3 فئات، ولكل فئة مميزاتها في أدوار المجلس الرئيسة، وتشمل: فئات (التمثيل، التنسيق، التمكين)، مشيراً إلى أن الدليل سيحقق أثراً للجمعيات الأهلية والجهـات المهتمة بأعمال المجالس المشتركة في عضوية المجلس، من خلال الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المجلس، وسيكون لها الأولوية في مجال تمثيل الجمعيات الأهلية أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية، ومجال تحقيق التعاون والتكامل والتنسيق بين الجمعيات في المشاريع والمبادرات المشتركة، إضافة إلى مجال تمكين قطاع الجمعيات الأهلية وتطويره. وفق “أخبار 24”.
عقب ذلك قدّم الرئيس التنفيذي لمجلس الجمعيات الأهلية الأستاذ عبدالمجيد الدهمشي عرضاً لدليل العضويات، ثم تسلّم معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العضوية الفخرية للمجلس.
وفي نهاية الحفل كرّم المهندس الراجحي أعضاء المجلس الرئيسي ورؤساء المجالس الفرعية.