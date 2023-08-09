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جديد المحليات > قتل “مواطن” خطف نساء وافتعل بهن بـ”القوة”
09/08/2023   6:20 م

قتل “مواطن” خطف نساء وافتعل بهن بـ”القوة”

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نفذت وزارة الداخلية اليوم (الأربعاء) حُكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، خطف نساء وفعل الفاحشة بهنَّ بالقوة.

وأوضحت الداخلية في بيان، أن المواطن محمد بن عقيل بن عيسى القرني، أقدم على خطف عدة نساء والذهاب بهنَّ إلى مكان منزوٍ عن الأنظار ويتعذر به الغوث وفعل الفاحشة بهنَّ بالقوة.

وأضافت أن الجهات الأمنية تمكَّنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جرائمه، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحُكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه. وفق “أخبار 24”.

قتل “مواطن” خطف نساء وافتعل بهن بـ”القوة”

جديد المحليات
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