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جديد المحليات > “الصحة” تتيح التقديم على الإيفاد الداخلي لغير الأطباء
09/08/2023   6:19 م

“الصحة” تتيح التقديم على الإيفاد الداخلي لغير الأطباء

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كشفت وزارة الصحة عن التخصصات الصحية المستهدفة في المرحلة الثانية لخطة الإيفاد الداخلي لغير الأطباء لعام 2023 .

ويبدأ التقديم على التخصصات اعتبارًا من اليوم (الأربعاء)، حتى (الخميس) الموافق 17 أغسطس الجاري.

وحددت الوزارة آلية التقديم على أن يكون طباعة استمارة الترشيح واعتمادها من صاحب الصلاحية وإرفاق جميع المسوغات المطلوبة، وتقديم طلب إيفاد عن طريق نظام موارد.

وشملت أبرز التخصصات المستهدفة لغير الأطباء التمريض العام، وتمريض صحة مجتمع، وتمريض الطفولة، والتمريض المتقدم، وتمريض الطوارئ، والتمريض الباطني والجراحي، وتمريض الأمومة، وتمريض الرعاية الحرجة.

كما شملت التخصصات المستهدفة أيضًا تمريض الأورام، وتمريض كبار السن، والقبالة، وعلوم المختبرات الإكلينيكية، وعلوم الأحياء الدقيقة الإكلينيكية، وعلم الكيمياء الحيوية الإكلينيكية، وعلم الوراثة الجزئية المرضية، وعلم أمراض الدم، وعلم الأمراض الخلوي والجزيئي.

يمتد التقديم حتى 17 أغسطس الجاري

 

يمتد التقديم حتى 17 أغسطس الجاري

وفق “أخبار 24”.

“الصحة” تتيح التقديم على الإيفاد الداخلي لغير الأطباء

جديد المحليات
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