ربع مليون موظف بـ”الثقافة”

قدرت وزارة الثقافة عدد الموظفين الذين يعملون في القطاع الثقافي السعودي بأكثر 244 ألف موظف في عام 2022م، وهو 3 أضعاف العدد المستهدف تقريبا والبالغ 101 ألف موظف.
وأرجعت وزارة الثقافة في تقرير حديث تجاوز عدد الموظفين المستهدف إلى الخطة التصحيحية التي تضمنت تحديث وتعريف المهن الثقافية بحسب التصنيف السعودي الموحد للمهن، وذلك بالمواءمة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بواقع 216 مسمى وظيفياً.
وأشار التقرير إلى أن عدد خريجي الدراسات العليا من اختصاصات ثقافية تجاوز 38 ألف خريج خلال عام 2022، وذلك العدد يمثل أكثر من ضعف العدد المستهدف والبالغ 17.8 ألف خريج. وفق “أخبار 24”.
وأوضح التقرير أن هذا العدد يمثل الطلاب الذين تخرجوا باختصاصات ثقافية وحصلوا على درجات علمية عليا من جامعات حكومية وخاصة، وتعرف الدرجات العلمية العليا على أنها درجة الدبلوم فأعلى، وقد تم تجاوز المستهدف لعام 2022م حيث حقق المؤشر نسبة إنجاز تبلغ 214% وكانت هذه الزيادة نتيجة لتحديث وتعريف التخصصات الثقافية بحسب تصنيف 4ISIC .