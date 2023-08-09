ترخيص دولي لـ40 متدرباً في “برنامج المرشدين المهنيين”

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن اجتياز 40 متدرباً، المرحلة الأولى في برنامج تأهيل المرشدين المهنيين، المقام بالتعاون مع جامعة الملك سعود، وحازوا على الترخيص الدولي في الإرشاد المهني من المنظمة الدولية للإرشاد والتطوير المهني “NCDA”.
وكانت المرحلة الثانية، من برنامج تأهيل المرشدين المهنيين، التي تتمحور حول تأهيل المتدربين للعمل كمدربين مرشدين مهنيين في كافة القطاعات، قد بدأت أمس (الثلاثاء)؛ بهدف تأهيل الكفاءات الوطنية للإسهام في رفع مستوى الخدمات المقدمة من المرشدين المهنيين، وتطوير برنامج يمنح شهادات احترافية عالمية في الإرشاد المهني في سوق التدريب في المملكة، بالإضافة إلى رفع مهارات وتنافسية الموارد البشرية.
ويسعى برنامج تأهيل المرشدين المهنيين وهو الأول من نوعه على مستوى المملكة؛ إلى تدريب وتأهيل 820 مرشحاً من الكفاءات في جميع القطاعات للعمل كمرشدين مهنيين. وفق “أخبار 24”.
ويتضمن البرنامج عدداً من البرامج التدريبية الدورية التي تستهدف منسوبي القطاع الحكومي والخاص، والقطاع غير الربحي، والمهتمين في الإرشاد المهني، يسعى البرنامج من خلالها إلى رفع الوعي بأهمية الإرشاد المهني وإكساب المنظمين المعلومات اللازمة.
يذكر أن “هدف” بالشراكة مع جامعة الملك سعود، أطلق في مايو الماضي برنامج تأهيل المرشدين المهنيين بالتعاون مع المنظمة الدولية للإرشاد المهني “NCDA”.