نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الصحة” ترصد “القيصريات المخالفة” والولادة المبكرة
09/08/2023   6:16 م

“الصحة” ترصد “القيصريات المخالفة” والولادة المبكرة

+ = -
49

أطلقت وزارة الصحة حملة توعوية عن العمليات القيصرية المخالفة والولادة المبكرة، تستهدف أقسام الولادة في المؤسسات الصحية الخاصة.

وكشفت أن من أبرز المخالفات عدم وجود غرف مجهزة للولادة الطبيعية، وقسم تنويم خاص بالولادة، واستشاري حديثي الولادة، وتجاوز نسبة عمليات التوليد القيصري دون وجود سبب علمي، وزيادة ممارسة الطلق الصناعي بلا مبرر طبي، بالإضافة إلى تجاوز التخصص (الطبيب غير مؤهل أخصائي- استشاري) لإجراء عملية قيصرية.

وأكدت الوزارة أن فرقها الرقابية ستقف ميدانياً على المنشآت الصحية؛ للتأكد من الالتزام بالمعايير الصحية، وتصحيح الملاحظات، وضبط المخالفات المستمرة، وإيقاع العقوبات بحق المخالفين، مبينة أن الحملة تستمر حتى 19 /8/ 2023م، حاثة الجميع على الإبلاغ عن مثل هذه المخالفات على مركز الاتصال 937. وفق “أخبار 24”.

“الصحة” ترصد “القيصريات المخالفة” والولادة المبكرة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885269610.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com